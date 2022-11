C’est une finale que le Sénégal va disputer avec l’Equateur pour ce troisième match de groupe. Et vu la configuration actuelle du classement, seule une victoire est envisageable pour les champions d’Afrique. Aliou Cissé n’a pas manqué de le souligner en conférence de presse.

L’enjeu est de taille dans cette troisième rencontre des Lions face à l’Equateur. Aucune équipe n’est encore qualifiée dans ce groupe et le Sénégal a son destin en main pour passer au prochain tour. « L’objectif ? Oui c’est les 3 points. Seule la victoire est belle pour demain. Et nous nous sommes préparés pour ça. On a eu dans le passé à jouer ces genres de matchs et j’espère qu’on aura la même énergie et l’agressivité que sur ces finales là que vous êtes en train de dire. En venant ici, on le savait. Si on veut aller au bout de cette compétition et surtout de cette poule-là. Il faut se préparer à jouer ces genres de matchs là », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.

Toutefois, le coach des Lions préfère prêter plus d’importance sur le jeu que sur l’enjeu de la rencontre. « Ce sont les matchs à enjeux. Souvent dans ces matchs décisifs, importants, l’enjeu l’emporte sur le jeu. La meilleure façon de préparer ce match-là, c’est de penser au jeu. Préparer cette victoire de la 1ère minute à la fin. Nous savons qu’on a tout le potentiel offensif pour marquer n’importe comment et n’importe quand », a mis en exergue le coach des Lions en cette veille de match décisif face à l’équateur.

