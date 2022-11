En conférence de presse d’avant-match face à l’équateur, le sélectionneur des Lions s’est prononcé sur cette affiche tant bien qu’importante. Un point que Cissé a souligné : c’est la qualité de son groupe et notamment la valeur de son banc.

Le sélectionneur national était face à la presse ce matin en prélude du match face à l’Equateur. Il a abordé entre sujets tel que la composition d’équipe. « On va allier expérience des cadres et explosivité des jeunes. Mais le haut niveau, c’est aussi l’expérience des grands événements et matchs décisifs. Ça aussi nous l’avons. Je l’ai toujours dit, nous avons constitué une équipe homogène qui allie expérience et jeunesse. Tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain je sais que cette fibre-là, cet ADN compétitif, ils l’auront », s’est prononcé Aliou Cissé en conférence de presse.

Sur ces changements, Cissé considère que ses remplaçants jouent un rôle prépondérant dans son effectif. Pour lui, la qualité du groupe se reflète aussi sur le poids de son banc. « Bamba comme d’autres qui sont bien entrés, je peux citer Iliman et Pape Matar Sarr… C’est ça aussi la qualité de ce groupe-là, nous on a une profondeur de banc. Les garçons qui rentrent apportent un plus et je crois que cette mentalité est importante. Même si on sait que rentrer dans un match n’est pas facile. Mais jusqu’ici à chaque fois que Bamba est rentré, il a pu nous apporter quelque chose. Et saluer vraiment la mentalité de l’ensemble de mes joueurs », a déclaré le patron des Lions.

