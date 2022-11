L’Equipe Nationale du Sénégal a repris le travail au lendemain de la victoire face au Qatar. Les Lions vont enchaîner une deuxième séance ce dimanche.

Jusqu’ici, Cheikhou Kouyate est le seul joueur qui manquera à l’appel face à l’Equateur, mardi. Le milieu de terrain ne devrait pas tarder à reprendre la course. On en saura plus lors de la séance d’entraînement du jour prévue à 14h GMT. Aliou Cissé qui était le grand absent hier lors des retrouvailles entre les joueurs et leurs familles va diriger les travaux qui se feront à huis clos.

Au lendemain de leur victoire face au Qatar, les Lions se sont entraînés hier. Du groupe des titulaires, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Famara Diedhiou, Abdou Diallo et Krepin Diatta se sont entraînés en salle de musculation. Gana Gueye et Ismaila Sarr ont fait leur séance de décrassage sur la pelouse de Duhail Handball Sports. Ismael Jakobs qui avait été remplacé face au Qatar avait senti des crampes en fin de match était en tribunes hier. Rien de grave, il va rejoindre ses coéquipiers lors de la séance du jour a appris wiwsport. Sans doute, lui et Sabaly étaient aux soins et au repos hier.

Alors que les remplaçants (Iliman Ndiaye, Bamba DIENG, Pape Matar Sarr, Pathé CIss, Pape Abou Cissé) et ceux qui n’ont pas joué ont fait une séance complète. Avant de rejoindre leurs familles en tribunes. Dans ce groupe, se trouvait aussi le latéral gauche Fode Ballo-Toure qui a retrouvé l’entraînement collectif. Jusqu’ici, il n’a pas encore joué son premier match à la Coupe du Monde.

La tanière devrait compter 25 joueurs sur le terrain d’entraînement de Duhail Handball Sports à 17h.

