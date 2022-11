À l’issue d’un match bien animé, l’Espagne et l’Allemagne se quittent sur un match nul de parité (1-1). La qualification aux 8es de finale pour les quatre nations du groupe se jouera à la dernière journée.

Pas de vainqueur dans ce gros choc de la phase de groupes de cette Coupe du Monde entre l’Espagne et l’Allemagne. Battue par le Japon lors de sa première sortie, la Nationalmannschaft devait absolument évite un nouveau revers face à une Roja qui avait écrasé le Costa Rica. Et c’est ce que les hommes d’Hansi Flick ont réussi à faire.

Sans surprise, l’Espagne a eu la maîtrise du ballon dans ce match, notamment au pendant les 20 première minutes. Mais La Roja se faisait souvent peur sur les transitions allemandes. Mais malgré une belle première période de football, aucune des deux nations ne parvenait à débloquer la situation, à part un but refusé à Rudiger juste avant la pause.

C’est en seconde période que les choses vont beaucoup plus bouger avec notamment l’ouverture du score d’Alvaro Morata (62e), avant que les Allemands n’égalisent à la 83e minute sur une réalisation de Niclas Fullkrug. Ainsi, avec la défaite du Japon devant le Costa Rica (0-1), le suspense reste intact dans cette poule et rien n’est acquis avant la dernière journée.

An exciting one ends in points shared. 🇪🇸🤝🇩🇪#FIFAWorldCup | #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022