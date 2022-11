Très tôt menée, la Croatie a su réagir pour venir à bout du Canada (4-1), ce dimanche. Les Canadiens quittent cette Coupe du Monde.

La Croatie s’extirpe du piège canadien à sa manière. Tenus en échec par le Maroc lors de leur première sortie, les vice-champions du monde en titre ont failli se se faire encore surprendre à l’occasion de la 2e journée. Face aux Canada, qui avait livré une belle opposition contre la Belgique, Luka Modric et ses coéquipiers, décevants face aux Lions de l’Atlas ont dû sortir les meilleurs crocs.

Le match a très mal débuté pour les Croates. Les Canucks ont ouvert le score après seulement 2 minutes de jeu grâce à un coup de tête d’Alphonso Davies. De quoi faire réagir la Croatie. Mais les hommes de Zlatko Dalić ont dû attendre la fin de la première période pour inquiéter le gardien canadien. Ils égalisent grâce à Kramaric (1-1, 36e) puis prennent l’avantage grâce Livaja (2-1 44e).

À la mi-temps, le plus dur était fait pour une équipe croate qui scellera sa victoire sur un doublé de son numéro 9, Kramaric (3-1, 70e) puis un but de Lovro Majer (4-1, 90e5). Avec cette victoire, la Croatie prend la tête du Groupe F avec quatre points et une meilleure différence de buts sur le Maroc (2e, 4 pts). Le Canada est éliminé. Pour les Lions de l’Atlas, vainqueurs de la Belgique (2-0), un point suffira contre le Canada lors de la dernière journée.

