Bakary Gassama entre en jeu. Mardi, l’arbitre gambien sera au sifflet pour la rencontre Qatar – Pays-Bas dans le Groupe A, celui du Sénégal.

Alors qu’il n’avait pas encore été désigné depuis l’entame de la compétition, Papa Bakary Gassama, qui était déjà présent en Russie lors de la précédente édition, fera son entrée en lice dans cette Coupe du Monde mardi 29 novembre (15h00 GMT). L’arbitre international gambien de 43 ans a été choisi par la FIFA pour diriger la rencontre opposant le pays hôte, Qatar, aux Pays-Bas.

Match officials designations @FIFAWorldCup – Group A – 29 November – Al Bayt Stadium NED🇳🇱🆚QAT🇶🇦 Referee: Bakary GASSAMA 🇬🇲

AR 1: Elvis NOUPUE 🇨🇲

AR 2: Mahmoud AHMED ABOUELREGAL 🇪🇬

4th: Ma NING 🇨🇳 1/2 pic.twitter.com/2zGr93xI4s — FIFA Media (@fifamedia) November 27, 2022

Il sera assisté par le Camerounais Elvis Noupue et l’Egyptien Mahmoud Ahmed Abouelregal. Le Marocain Redouane Jiyed, qui sera assisté par son compatriote Adil Zourak, se chargera de la VAR. À noter que si le Qatar et les Pays-Bas font match nul et que le Sénégal domine l’Equateur, les Lions termineraient premiers. Mais nous sommes encore si loin de toutes ses hypothèses.

Match officials designations @FIFAWorldCup – Group A – 29 November – Al Bayt Stadium NED🇳🇱🆚QAT🇶🇦 VAR: Redouane JIYED 🇲🇦

AVAR: Adil ZOURAK 🇲🇦

Offside VAR: Mokrane GOURARI 🇩🇿

Support VAR: Julio BASCUNAN 🇨🇱 pic.twitter.com/BdulJqqfaN — FIFA Media (@fifamedia) November 27, 2022

wiwsport.com