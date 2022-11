Solide et bien organisé défensivement, le Costa Rica a réalisé le joli coup en dominant le Japon ce dimanche (1-0). Un résultat qui relance tout dans cette poule.

Le Japon rate complètement le coche. Quelques jours après leur époustouflante victoire contre l’Allemagne, les Samuraï Blue avait l’occasion de valider leur ticket pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde en cas de succès contre le Costa Rica, ce dimanche en début d’après-midi. Mais à la surprise générale, Daichi Kamada et ses partenaires s’inclinent (0-1).

Ce match ne restera pas dans les annales de ce Mondial puisque, pendant plusieurs minutes, on vivait une opposition vraiment nulle entre un Japon qui domine, qui se bénéficie des meilleures situations mais qui n’inquiètent pas tant que Keylor Navas et sa défense et un Costa Rica trop trop juste offensivement. D’ailleurs, il fallait attendre 80 minutes pour assister au premier tir cadré costaricien.

Et de quelle manière le coup est réussi puisque c’est cette frappe qui emmène l’unique but du match. Profitant du mauvais placement de Maya Yoshida et d’une intervention très discutable du gardien Shuichi Gonda, Keysher Fuller ouvrait le score d’un enroulé du gauche (1-0, 81e). Un tir cadré, un but, une victoire pour le Costa Rica qui ne cédera en fin de match grâce à son capitaine, Navas.

Avec cette défaite, le Japon reste à la deuxième place du Groupe E en attendant le choc entre l’Espagne et l’Allemagne, ce dimanche à 19h00 GMT. Très décevants contre une costaricienne qui a été balayée par l’Espagne, les Japonais gardent, malgré tout, leurs chances de rejoindre les huitièmes de finale de la compétition. De son côté, le Costa Rica, troisième de la poule, se relance totalement.

Costa Rica break through to beat Japan!@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022

wiwsport.com