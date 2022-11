Ce dimanche ASC Wallydaan et Hlm de Dakar ont partagé les points en marge de la rencontre de la 7e journée de Ligue 2.

Pas grand chose ne changent pour Wallydaan et Hlm de Dakar qui restent dans le ventre mou du classement à l’issue de cette 7e journée de Ligue 2. Les deux équipes respectivement 9e et 7e du classement ont fait match nul un but partout au stade Maniang Soumaré de Thiès.

Toutefois ce point du nul est précieux coté Wallydaan si l’on sait que l’équipe avait perdu contre Amitié FC le weekend dernier. C’est ainsi un 4e match nul concédé en sept journées de championnats disputés cette saison.

Wiwsport.com