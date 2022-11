Dans sa préparation pour le prochain Championnat d’Afrique des Nations 2023, l’équipe nationale locale du Sénégal sera en regroupement interne de quelques jours à compter de ce lundi à Toubab Dialaw.

Après avoir marqué leur retour en CHAN alors qu’ils avaient raté les 4 éditions précédentes, les Lions locaux vont retrouver le concert des nations africaines ou seront à l’honneur les joueurs locaux du continent. Ainsi en marge de la préparation de cette compétition prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, les joueurs Sénégalais vont entrer en regroupement interne ce lundi dans le centre de développement technique de Toubab Dialaw.

Ils seront ainsi 34 locaux à se réunir lors d’un stage fermé du 28 novembre au 03 décembre dans ce centre de performance pour préparer sereinement le retour du Sénégal au Championnat d’Afrique des Nations 2023. En plus des habitués de l’effectif qui a décroché la qualification face à la Guinée , Pape Thiaw a fait appel à d’autres joueurs du championnat qui ont tiré leur épingle du jeu dans ce début de saison. C’est le cas notamment Moussa Kanté de Dakar Sacré Coeur , l’une des révélations de cet entame de saison en Ligue 1.

Liste des convoqués



Gardiens (4) : Alioune Badara Faty (Casa Sports), Pape Abdoulaye Dieng (Dakar Sacré Cœur), Pape Mamadou Sy (Génération Foot), Amar Fall (Sonacos)

Défenseurs (12) : El Hadji Moutarou Baldé (Teungueth FC), Mamadou Sonko (AS Douanes), Abdoulaye Diedhiou (Casa Sports), Mamadou Sané (Guédiawaye FC), El Hadji Daouda Diamé (Jaraaf), Cheikh Omar Ndiaye (Génération Foot), Mélo Ndiaye (Jaraaf), Alioune Badara Gueye (AS Pikine, Ousmane Diouf (Teungueth FC) Moussa Sogue (Amitié FC), Seydou Sano (US Gorée), Cheikh Mbacké Diouf (Diambars FC)



Milieux de terrain (9) : Pape Youssou Niang (AJEL), Lamine Camara (Génération Foot), Moussa Ndiaye (Jaraaf), Ousmane Kane (AS Douanes), Alassane Faye (Casa Sports), Ousmane Sow (Génération Foot), Éthane Aimé Junior Tendeng (Casa Sports), Abdou Seydi (Casa Sports), Mame Libasse Laye Ngom (Guédiawaye FC)



Attaquants (9) : Moussa Kanté (Dakar Sacré Cœur), Mamadou Coly (Casa Sports), Papa Amadou Diallo (Génération Foot), Assane Diatta (Guédiawaye FC), Jean Louis Barthélemy Diouf (Génération Foot),El Hadji Bacary Mané (Diambars FC), Raymond Diemé Ndour (Casa Sports), Serigne Moctar Koité (Teungueth FC), Maleye Diagne (Diambars FC)

