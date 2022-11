La Tunisie a perdu contre l’Australie ce samedi (0-1). Pour espérer aller en huitièmes de finale, les Aigles de Carthage devront au moins battre la France lors de la dernière journée.

Encore trop juste offensivement, la Tunisie perd son deuxième de la phase de groupes dans cette Coupe du Monde. Les Aigles de Carthage se sont inclinés devant l’Australie, ce samedi en début d’après-midi, au Stade Al Janoub. Face à des Tunisiens très peu inspirés offensivement, les Socceroos ont fait parler de leur combativité jusqu’au bout.

Pourtant réputés ces derniers temps pour avoir une défense assez solide, les Tunisiens se sont fait rattraper par leur réalité en Coupe du Monde : seulement deux clean-sheets en 17 matchs de phase finale d’un Mondial. Ainsi, les hommes de Jalel Kadri ont concédé l’ouverture du score sur un coup de casque de Mitchell Duke, unique buteur de la partie à la 23e minute.

La Tunisie a énormément poussé en seconde période et fait mieux que pendant la première mi-temps, en résulte une meilleure possession et pas moins de 9 tirs dont 4 cadrés. Mais Youssef Mksani et ses partenaires ont cruellement manqué d’inspiration et ne réussiront donc pas à battre le portier australien, Mathew Ryan, qui s’est toujours montré très vigilant dans sa zone.

Au final, les Aigles de Carthage s’inclinent dans cette rencontre. Ce résultat relance donc l’Australie qui a été battue par la France lors de sa première sortie, alors que, côté tunisien, la suite de la compétition se complique très sérieusement. Seul un exploit contre la France, associé à un concours de circonstances, permettrait aux hommes de Jalel Kadri d’échapper à l’élimination.

