Pour la première fois depuis l’édition 2006, le tenant du titre de la Coupe du Monde ne quittera pas la compétition dès la phase de groupes de l’édition suivante. Ce, grâce à la France. Vainqueurs en 2018, en Russie, les hommes de Didier Deschamps s’assurent les huitièmes de finale de ce Mondial au Qatar en venant à bout du Danemark (2-1), samedi, au Stadium 974.

Mais cette victoire a pris du temps pour se dessiner. Bien moins clinquant en première période, Kylian Mbappé et ses partenaires n’ont pu débloquer la situation avant la pause. Revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, les Danois ont failli à plusieurs reprises ouvrir le score, et à défaut de se rater, ils se feront punir par Kylian Mbappé, à la conclusion d’un joli une-deux avec The Hernandez (61e).

Mais pour enfin mettre du feu dans un match assez peu animé, la Danish Dynamite revenait au score peu après avoir concédé l’ouverture de la marque. Sur un corner bien botté par Christian Eriksen puis dévié de la tête par Joachim Andersen, le défenseur du FC Barcelone Andreas Christensen surgit devant Adrien Rabiot, claque une tête à bout portant pour remettre les pendules à l’heure (1-1, 68e).

Cette égalisation nous assurait une fin de match beaucoup plus intense où les deux équipes se rendaient coup pour coup pour prendre l’avantage. Mais à l’arrivée, c’est l’inévitable Mbappé qui bat encore Kasper Schmeichel (86e) et s’extirpe la France du piège danois. Les Bleus de Didier Deschamps valide donc leur place en huitièmes de finale. Le Danemark jouera sa qualification contre l’Australie, 2e de ce Groupe D.

France get the win! 🇫🇷

The holders are the first team into the last 16 at #Qatar2022@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 26, 2022