Après une série de 5 matchs sans succès en Ligue 1, Génération Foot a retrouvé le chemin de la victoire en dominant l’AS Douanes ce samedi (2-0).

Génération Foot n’avait plus goûté à la victoire depuis le 16 octobre dernier et le déplacement sur la pelouse de l’AS Pikine pour le compte de la 1re journée de Ligue 1. Un mois et demi plus tard et après cinq matchs consécutifs sans victoire (2 défaites, 3 nuls), les Grenats ont profité de leur voyage au Stade Ibrahima Boye pour pendre les trois points contre l’AS Douanes, lors de la 7e journée.

Mais les pensionnaires de Déni Biram Ndao ont dû attendre la seconde période pour décrocher ce succès très important. Pape Moussa Fall a ouvert le score en début de seconde mi-temps (48e) puis c’est Malick Mbaye qui est venu sceller la victoire en fin de rencontre (86e). Au classement, Génération Foot remonte provisoirement à la 6e place, alors que l’AS Douanes reste première relégable (13e).

