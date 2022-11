Sorti sur civière contre les Pays-Bas, Enner Valencia souffre à la cheville droite, mais l’attaquant de l’Equateur espère bien être présent contre le Sénégal, mardi (15h00 GMT).

Comme lors du premier match de l’Equateur dans cette Coupe du Monde, Enner Valencia est sorti sur blessure, hier vendredi, contre les Pays-Bas (1-1). Unique buteur de La Tri, l’attaquant de Fenerbahçe a été évacué sur civière en fin de rencontre (90e) pour des douleurs à la cheville droite. Mais si beaucoup pouvaient commencer à penser qu’il n’était pas certain qu’il joue contre le Sénégal, l’actuel meilleur buteur du Mondial reste optimiste quant à sa présence, mardi après-midi (15h00 GMT).

« Ça m’a fait un peu mal aujourd’hui, j’ai joué malgré la douleur, mais si je peux jouer mardi contre le Sénégal, j’espère que ça ira mieux, a-t-il déclaré après le match contre les Pays-Bas. Le plus important, c’est que je puisse aider le groupe et que nous puissions continuer à être forts, à rêver en grand. La vérité, c’est que notre groupe va bien, qu’il est fort, qu’il a beaucoup de confiance en lui, et c’est le plus important. Nous allons préparer ce match en sachant que ce sera une finale. »

