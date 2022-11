Louis Van Gaal a eu raison de donner beaucoup de crédits à l’Equateur. Son équipe a été contrainte par La Tri à l’occasion de la deuxième journée du groupe A. À l’issue de cette confrontation qui s’est soldée sur un nul (1-1), le technicien néerlandais confirme que la formation sud-américaine est bien au dessus de l’équipe d’Aliou Cissé.

“On n’a pas fait un bon match. (…) Tous les duels, tous les seconds ballons ont été pour l’Équateur. On ne pouvait pas gagner. (…) L’Équateur aurait pu gagner. Mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions même s’ils ont tiré sur la barre. Je suis satisfait du 1-1, mais pas de ce match. (…) Le bon point, c’est d’avoir pris un point contre un bien meilleur adversaire (que les Pays-Bas, ndlr). Je pensais que l’Équateur jouerait à un très haut niveau. J’avais dit qu’il serait plus fort que le Sénégal. Il faut simplement améliorer notre jeu de possession, on doit travailler là-dessus. On l’a fait et on va continuer”, a confié Louis Van Gaal dans des papiers relayés par Sport.fr à l’issue du nul concédé par les Pays-Bas contre l’Equateur (1-1) lors de la 2ème journée de phase de poules. Un avertissement donc pour la bande à Ismaila Sarr qui va chercher sa qualification face aux Equatoriens.

wiwsport.com