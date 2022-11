Présent en zone mixte, le latéral droit des Lions a analysé la victoire contre le Qatar qui permet au Sénégal d’avoir son destin entre les mains pour la qualification aux huitièmes de finale.

Youssouf Sabaly :

« S’il fallait être plus tueur devant le but ? Oui, c’est clair et on l’a fait. On s’est créé plus de situations, c’est un point important. Le manque d’efficacité nous a coûté cher contre les Pays-Bas, mais nous n’avions pas de doute là-dessus, il fallait faire un peu plus d’efforts. On a prouvé ce soir qu’on peut mettre des buts quand on se crée des situations. Crispés au début de match ? Non. Le Qatar était bien en place et c’était dur de trouver des espaces.

Bamba Dieng ? Il nous surprend toujours de jour en jour. Il fait beaucoup d’efforts et se donne les moyens de se créer des situations, il a été récompensé. Je suis très content pour lui. La défense face à l’Equateur ? Il faut que l’on garde notre confiance et faire plus d’efforts. On espère gagner cette finale. L’élimination en 2018 ? Ce ne sera pas une revanche, ce qui s’est passé en 2018 est passé. On se concentre sur cette Coupe du Monde. »

