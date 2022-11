La grande finale du Sahel Esports champions s’est déroulée ce mercredi 23 novembre à l’Institut français de Dakar, cette compétition était sur le jeu FIFA 22 plateforme PS4, il 4 nations du Sahel : Mali, Burkina Faso, Tchad et Niger + Le Sénégal pays hôte qui a accueilli la finale.

10 joueurs (2 représentants pour chaque pays) se sont affrontés pendant toute la journée du mercredi. Le Sénégal est sorti Grand vainqueur de cette finale grâce à MohamedLunik et MHD Camara suivi du Burkina 2e et du Niger 3e pour compléter le podium. Cet événement a vu la participation du ministère des sports, du Comité national Olympique, de la ville de Dakar et de L’ambassade de France au Sénégal.

A noter la présence aussi des influenceurs Dudu Fait des Vidéos et Mahfousse pour assurer le spectacle. Pour rappel le projet Sahel Esports Champions est une initiative de Sages Africa en collaboration avec l’Institut français et l’association sengames a organisé la finale africaine. Le Cashprize total est de 1.250.000 CFA environ 2000 euros à se partager entre les finalistes.

wiwsport.com