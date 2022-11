Aliou Cissé aura raison d’avoir maintenu sa confiance envers son portier numéro un. Malgré son but encaissé contre les Qataris, Edouard Mendy peut être satisfait de sa prestation d’aujourd’hui. En effet, le gardien de but champion d’Afrique en plus d’avoir réalisé un match plein, s’est offert d’un joli arrêt de réflexe, pas du tout évident. Trouvé à l’entrée de la surface, Almoez Ali se retourne et enchaîne rapidement avec une belle frappe du gauche qui oblige le portier Sénégal Edouard Mendy à se détendre pour détourner en corner ! Une classe, Admirez !