Opposée au Qatar ce vendredi, l’équipe nationale du Sénégal doit obligatoirement gagner pour entrevoir la suite de la compétition après un début où elle a chuté face aux Pays Bas.

Au stade Al Thumama cet après-midi (13 H GMT) face au Qatar, les Lions sont obligés de réagir pour ne pas compromettre leurs chances de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Battus d’entrée lundi dernier par une équipe néerlandaise froide de réalisme (2-0) , les champions d’Afrique n’ont presque plus droit à l’erreur contre le pays organisateur qui a lui aussi perdu le match d’ouverture du mondial sur le même score face à l’Équateur.

D’ailleurs ces performances négatives effectuées par les deux équipes lors de leur première sortie obligeront Lions et Al-Annabi d’offrir aux supporters leur meilleure version dans ce match puisque tout autre résultat qu’une victoire les éloigneraient d’une qualification au prochain tour. Dans cette poule où les Pays-Bas et l’Équateur ont pris les devants , il ne faut surtout pas se faire larguer.

En conférence de presse, Aliou Cissé a fait la revue d’effectif de son groupe et aura à disposition tout son groupe à l’exception de Cheikhou Kouyaté touché aux ischios et de Fodé Ballo Touré toujours en phase de récupération. Les Lions pourront ainsi composer avec une équipe conquérante afin de remporter ce match décisif dans le groupe A et par la même occasion se replacer dans la course pour les huitièmes de finales.

En face Felix Sanchez et ses hommes espèrent eux aussi se racheter devant leur public, après leur piètre performance face à l’Équateur dimanche dernier.

wiwsport