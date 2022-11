C’est un capitaine heureux ce soir. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont remporté leur première victoire à la Coupe du Monde 2022. En zone mixte, le défenseur a réagi sur le contenu du match dont le but encaissé et le prochain adversaire.

D’abord, la victoire. Le Sénégal s’est imposé (3-1) devant le Qatar, le pays hôte. « Cela fait plaisir. On devait absolument gagner, on était un peu dos au mur. On l’a fait et nous sommes très contents. Malgré qu’on est pris ce but c’est dommage qu’on ait pas pu garder ce clean-sheet. On va continuer à travailler. Mardi, on aura un gros match avec une grosse équipe, on va tout faire pour maintenir les chances de notre côté et gagner » a déclaré le capitaine des Lions en zone mixte.

Avec cette victoire, le Sénégal débloque son compteur à buts dans cette coupe du monde. Il en compte 3. Le premier vient à son heure et a été déterminant lors de cette victoire. « On a marqué au bon moment. Juste avant la mi-temps et lors de la seconde période. Après on a géré et vous savez c’est l’étape la plus difficile. On a pris ce but, c’est dommage. On s’est mis en danger tout seul. Après on a bien réagi en marquant ce 3e but » a analysé le défenseur qui en profite pour lancer un message aux supporters. « Je pense que les Sénégalais peuvent être fiers de cette équipe. Parce que malgré la première défaite, ils ont toujours été au service de cette équipe, de la nation et toujours à y croire. On ne veut pas décevoir le peuple et on fera tout mardi pour gagner ».

Une première victoire après une défaite d’entrée. Le Sénégal n’est pas encore tiré d’affaire. Il reste encore une finale à jouer selon le capitaine. « On sait que ça allait être deux finales. On en a gagné une maintenant ce n’est pas fini. On sait que mardi ce sera un match difficile face à une bonne équipe de l’Equateur. Maintenant, à nous de jouer à notre niveau par ceque je pense que quand le Sénégal joue à son niveau peut gagner n’importe qui. On va rester l’Equateur parce que c’est vraiment une bonne équipe et après tout mettre en jeu pour gagner le match ».

