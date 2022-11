C’est sans doute une des plus grandes satisfactions d’Aliou Cissé ce soir. La jeune garde de la tanière a brillé lors de la victoire face au Qatar. Une bonne prestation des jeunes qui promet un avenir radieux pour l’équipe nationale selon le capitaine des Lions qui a félicité le bon match de Ndiaye, Dieng et Sarr.

Leur entrée en jeu a donné plus d’éclat à la victoire du Sénégal (3-1). Une bon match des plus jeunes que le capitaine a souligné en zone mixte. « C’est important que tout le monde soit concerné. Et on l’a vu avec les jeunes. Ils sont entrés avec beaucoup d’enthousiasme. Et beaucoup d’abnégation ça nous a fait du bien. Et voir Bamba marquer ça fait du bien, une bonne entrée de Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, tous les jeunes… » a déclaré Kalidou Koulibaly.

Plusieurs joueurs dans l’Equipe Nationale découvrent la Coupe du Monde c’est un bon signe pour l’avenir selon lui. Ils pourront toujours bénéficier de l’expérience des cadres explique-t-il. « Ça fait plaisir et c’est de bonne augure pour le futur du Sénégal. C’est bien que ces jeunes arrivent. Il y’a une génération qui va peut-être se terminer et une autre qui est en train d’arriver, ça fait du bien. Nous on les accompagne dans ça. En 2018, quand je faisais ma première coupe du monde on a eu des plus aînés qui nous ont aidé. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider. Et on le voit sur le terrain, ils sont prêt à jouer à jouer la coupe du monde ».

wiwsport.com