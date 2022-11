Apparu en Equipe Nationale pour la deuxième fois, le milieu de terrain a pu jouer ses premières minutes avec les Lions dans une compétition majeur. Il revient sur la victoire contre Al-Annabi et sur sa prestation.

Pathé Ciss :

« On est très content parce qu’on avait besoin de cette victoire. Je pense qu’on a eu plus de concentration dans ce match. On était concentré du début à la fin. Tout le monde était dans son match et à 100%. Contre les Pays-Bas, c’est notre manque de concentration et quelques petites erreurs qui nous ont fait perdre ce match dans les dernières minutes. On a géré.

Si je m’installe dans cette équipe ? On peut le dire comme ça, mais on verra avec la suite. Je fais mon travail et j’essaie de me donner à 100% à chaque fois que le coach fait appel à moi. Je pense que j’ai fait une prestation normale. Le but du Qatar ? C’est normal qu’ils aient eu leur temps fort, mais l’expérience nous a beaucoup aidés pour gérer et garder le bon résultat. »

