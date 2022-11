« Le Qatar reste un adversaire très sérieux. Il ne faut pas le juger en fonction du premier match contre l’équateur, ce serait une erreur. Cette équipe a plus de valeur que ça. Ils ont raté ce match parce qu’il y avait beaucoup de pression liée au fait que c’était le match d’ouverture en plus il venait de découvrir la compétition. Ils joueront leur finale face au Sénégal et c’est un match piégé » dixit Aidara.

Pape Matar Sarr, Elimane Ndiaye et Pathe Ciss plébiscités

Dans cette confrontation à fort enjeu, le Sénégal qui n’a toujours pas débloqué son compteur buts, doit soigner son efficacité. Dans cette voie, Cheikh Oumar Aidara estime que des joueurs à vocation offensive devront occuper le milieu de terrain. « Il faudra que les lions l’abordent avec beaucoup de sérénité et d’implication et je suis persuadé que Pape Matar Sarr, Elimane Ndiaye et Pathe Ciss sont des joueurs que le coach doit utiliser pour ce match. Il faudra une variation de rythme à partir de la ligne offensive afin de pouvoir intérioriser le jeu et déséquilibrer le bloc défensif adverse qui risque d’être très compact par peur d’encaisser. Il serait aussi de marquer le maximum de but possible pour éventuellement prévoir les calculs liés au goal-average d’autant plus que l’équateur aussi est un potentiel deuxième de la poule de même que le Sénégal. Il faut nous faut un onze relaxant avec des joueurs capables de jouer la possession. »

Krepin sur le banc, Mendy dans les buts

S’agissant du rendement du pensionnaire de Monaco, le consultant sénégalais affirme Krepin Diatta, moins tranchant, devrait rester sur le banc. « Nous sommes en Coupe du Monde et les espaces se libèrent naturellement, le jeu combatif n’est pas une exigence. À mon avis le coach doit aligner un milieu de terrain capable de casser des lignes et de jouer dans la transition rapide de verticalité le jeu mais aussi d’animer les côtés par une alternance de jeu long et court. J’aimerais voir la paire classique Diallo et Koulibaly à droite Sabaly à gauche Jakobs au milieu de terrain Nampalys Gana et Pape Matar Sarr. En plus Ismaila Sarr, Ilimane Ndiaye et Boulaye Dia. Krépin Diatta, moins efficace, doit rester sur le banc. Pour le poste de gardien, je persiste Edouard Mendy n’a pas été fautif à 100% pour les buts encaissés face à la hollande c’est plutôt la défense qui a été statique surtout pour le premier but Pape Abou Cissé n’a pas été au marquage Gakpo est venu de loin pour placer sa tête au moment où aucun joueur sénégalais était au marquage. »