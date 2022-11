Pour le compte de leur deuxième match de cette Coupe du Monde 2022, les Lions du Sénégal ont réussi à se défaire du Qatar sur le score de 3 buts à 1. Une victoire qui relance Aliou Cissé et ses hommes dans ce groupe alors que le pays organisateur est d’ores et déjà éliminé de la compétition.

Pour assurer cette victoire importante, les Lions ont dû compter sur Boulaye Dia, auteur de l’ouverture du score, de Famara Diédhiou et de Bamba Dieng entré à la place de Famara. Ce succès des champions d’Afrique face aux Al Annabi redistribue les cartes dans ce groupe A alors que l’Equateur défie la Hollande dans l’autre match du groupe.

