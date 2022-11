Face au Qatar, les Lions devraient être meilleurs pour espérer aller au bout de leur rêve dans cette Coupe du Monde. Mission plus ou moins accomplie pour les Lions, un tout petit peu inquiétés par le pays hôte, mais au final remportent le duel des perdants (3-1). Grâce à ce succès, le Sénégal se relance dans sa course pour les huitièmes.

Pourtant, la victoire a tardé à se dessiner ! Malgré son but du break au retour des vestiaires, le Sénégal s’est fait peur avec la réduction du score du Qatar (78e) montrant une largesse défensive. Bousculés en toute fin de partie, les Lions sont allés chercher leur premier succès dans ce mondial en inscrivant leur troisième but. Les derniers rentrant Bamba Dieng et Iliman Ndiate ont permis au Sénégal de sceller définitivement cette victoire. Sur le service du joueur de Sheffield, l’attaquant de l’Olympique de Marseille marque son premier but en Coupe du Monde.