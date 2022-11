Ce vendredi 25 novembre (13h00), le Sénégal affronte le Qatar dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de Coupe du Monde. Les Lions battus par les Pays-Bas (2-0) lors de leur entrée en matière devront dominer les débats dès l’entame de cette rencontre pour emmagasiner de la confiance. C’est l’avis de Gaoussou Drame, l’ancien coach de CNEPS de Thiès. Ce dernier a répondu aux questions de wiwsport en prélude du match décisif contre le contre Pays hôte.

Entretien !

C’est un match dans lequel le perdant sera officiellement éliminé de cette compétition, que devrait être le discours de Cissé pour remobiliser sa troupe après la défaite d’entrée ?

Cela ne doit pas être un discours de charge. Il faut d’abord motiver les joueurs et les mettre au courant de l’importance du match tout en essayant de garder intact le groupe. Certes, le Sénégal est plus fort que le Qatar mais nous sommes en compétition. Je pense que même le discours est déjà fait, parce que depuis la défaite du Sénégal, sur le plan psychologique l’entraîneur a commencé à faire son travail comme il le faut. Maintenant il va falloir les remonter les bretelles, de les pousser à garder leur sang-froid. Ce n’est pas un match dans lequel il faut se livrer. Le Sénégal n’a pas joué sur une grande vitesse contre les Pays-Bas. Je pense que ce seront des rectifications qui seront faites. Ce discours est très important, ça doit les galvaniser mais faut éviter un discours qui va les pousser à fond à attaquer cette équipe-là. Parce que quoi qu’on puisse dire, les joueurs de l’équipe de Qatar ont appris à jouer. La plupart des Qataris viennent du centre de aspire. Ce sont des gens qui ont monnayé leurs talents dans de bonnes structures, ils connaissent ce qu’il faut faire. Il faudra y aller doucement et garder ses bases arrières.

Est-ce qu’il faut déjà retoucher le onze du Sénégal ou repartir avec les mêmes hommes contre le Qatar ?

Il faut totalement retoucher le onze de départ. Nous avons vu le visage affiché de l’équipe contre les Pays-Bas. Nous savons pertinemment qu’il a manqué de la percussion devant. Il faut encore privilégier les jeunes d’autant plus que beaucoup de joueurs sénégalais n’ont pas préparé cette compétition comme il le faut parce que n’ayant pas assez joué dans leurs clubs. Il faut du sang frais. Mais surtout de profiter des jeunes à ce qu’ils découvrent la compétition et montrer leurs talents. Maintenant je pense qu’il faut changer le dispositif mais également retravailler sur le choix des hommes. Aliou Cissé sait pertinemment qu’il y a des joueurs qu’il faut ramener.

Vous avez parlé du sang frais, alors quels sont les joueurs qui devront faire leur apparition dans le onze des Lions ?

Il nous faut un joueur comme Pathé Ciss mais également Iliman Ndiaye. Il faut apporter de la percussion devant. Surtout avec les joueurs qui peuvent se projeter devant et créer de la sensation. Par exemple, contre les Pays-Bas, notre milieu de terrain était très statique. Nos milieux ne procédaient que des passes sur place. Dans le football, pour arriver à un certain moment il faut beaucoup de percussions devant, tout en faisant des transitions offensives. Et c’est toute l’équipe qui doit y participer. Si j’étais à la place de Cissé, je sortirai Mendy pour mettre Seny Dieng. Je sais que Aliou Cissé ne le fera pas mais nous sommes en équipe nationale, je pense que tous ceux qui sont dans cette équipe ont un rôle à jouer. Il faut mettre Pape Matar Sarr dans l’animation offensive. Parce que c’est le sang neuf dont on a besoin. Ce sont des jeunes qui vont se donner à fond.

Sur le papier les lions sont au-dessus des Qataris, comment faire pour garder cette avance sur le plan psychologique ?

Il faut qu’ils montrent dès le début qu’ils sont au-dessus d’eux. Mais si le Sénégal doute dans l’entame du match, on peut avoir de sérieux problèmes. C’est vrai que le Qatar, pays organisateur, va vouloir jouer son match à fond parce qu’il a déjà perdu son premier match et il sera éliminé en cas de défaite. Raison pour laquelle j’ai dit tout à l’heure que le Sénégal doit y aller doucement mais tout en gardant ses lignes intactes, et progresser en bloc équipe. Il va falloir aussi camper le jeu dans la zone adverse pour pouvoir se créer des occasions et essayer de marquer très tôt. Le Sénégal est plus fort mais il doit le justifier sur le terrain en étant audacieux dès l’entame du match en essayant de faire la différence très tôt.

Au regard des profils des joueurs avec quel(s) système (s) le Sénégal doit-il évoluer ?

Notre système devrait être un système d’attaque même si on utilise le 4-3-3 en jouant un bloc médian, on peut jouer comme il le faut et se créer des occasions. Si j’étais à la place de Cissé, j’allais utiliser le même système parce que c’est un match décisif. Avec ce 4-3-3 on arrivera à bloquer les couloirs extérieurs du Qatar pour ensuite se projeter devant. Maintenant, il appartiendra à l’entraîneur de voir ce qu’il pense de ce match. Mais c’est un match d’attaque et pour attaquer il faut mettre de la densité offensive.

Pourquoi vouloir sortir Édouard Mendy dans votre Onze ?

Je ne mettrai pas Édouard Mendy parce que depuis belle lurette il nous montre sa méforme et porte préjudice à l’équipe même à Chelsea. Mais, je sais pertinemment que Aliou Cissé le mettra. C’est sûrement pour garder son mental, pour lui éviter beaucoup de choses surtout sur le plan psychologique, qu’il s’affaiblit par exemple. Mais nous sommes en compétition et dans la compétition comme la Coupe du Monde, il faut mettre des joueurs qui vont nous amener un résultat positif. Mais bon, j’espère qu’il va saisir sa chance. Et de montrer aux Sénégalais qu’il vaut mieux que sa prestation contre les Pays-Bas.

