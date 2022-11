La deuxième journée du groupe A s’est clôturée ce vendredi après les deux rencontres Qatar-Sénégal et Pays-Bas-Equateur. Après leur défaite concédée lors de la première journée, les Lions ont rebondi avec un succès sur le pays organisateur alors qu’un match nul a soldé l’autre rencontre du groupe.

Rien n’est encore joué dans ce groupe A au terme de la deuxième journée. Après que les Pays-Bas et l’Equateur aient gagné leur première sortie, les deux leaders à 3 points avant le coup d’envoi se sont partagé les points cet après-midi au bout d’un match hautement intense. Les hommes de Van Gaal n’ont pas pu se défaire du redoutable collectif des Equatoriens. Devant au score dès la 6e minute de jeu grâce à Cody Gakpo, les Hollandais ont vu leur qualification au prochain tour être retardée par le but égalisateur de l’inévitable, Enner Valencia (49e).

Dans l’autre rencontre du groupe qui s’est déroulé un peu plus tôt, le Sénégal a disposé du Qatar. Après une entame de match compliquée, les hommes de Cissé ont réussi à faire sauter le verrou par le biais de Boulaye Dia (41e). Obligés de signer une victoire face au pays organisateur, les Lions ont inscrit le but du break dès le retour des vestiaires (48e). La frayeur s’est installée pour Aliou Cissé et ses poulains lorsque le Qatar a réduit le score à la 78e minute. Finalement, c’est Bamba Dieng, sur une action de jeu initiée par Iliman Ndiaye, qui va sceller la victoire des siens.

Un succès donc qui relance le champion d’Afrique dans ce groupe avec désormais trois points au compteur derrière les Pays-Bas et l’Equateur (4 points). Le Sénégal maintient ses chances de qualification au tour suivant et va jouer son va-tout face à l’Equateur pour la troisième journée, prévue mardi prochain.

Le Sénégal 3e du Groupe A : Le match contre l'Equateur sera donc une finale pour les Lions ⚠️ 🇶🇦🇸🇳 Qatar 1-3 Sénégal

🇳🇱🇪🇨 Pays-Bas 1-1 Equateur#wiwsport #Qatar2022 #QATSEN pic.twitter.com/k62el2Fbtu — wiwsport (@wiwsport) November 25, 2022

wiwsport.com