Capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly a réagi sur la victoire du Sénégal contre le Qatar (1-3). Le défenseur sénégalais s’est exprimé en zone mixte à la fin de la rencontre.

« On a marqué au bon moment. C’était un match controlé de notre part et on savait que le Qatar allait rester en bloc pour nous contrer. On a bien réagi sur les contres qu’ils avaient. Maintenant c’est dommage qu’on ai pris ce but parce que la Coupe du monde se joue sur des détails. Sur un changement de coté, on pensait qu’il n’y avait pas de danger mais non. Ça montre qu’il faut rester sur ses gardes jusqu’à la fin. » a expliqué Kalidou Koulibaly.

Le numéro 3 des Lions d’ajouter que le réalisme des attaquants sénégalais a cette fois-ci fait la différence contrairement au premier match face aux Pays-Bas. « C’est une bonne réponse qu’on a donné sur le premier match. On avait un bon match mais malheureusement on a perdu. C’est bien de faire un bon match mais quand tu ne gagne pas c’est zéro point. Aujourd’hui on a donné une réponse et on peut continuer à rêver » a t’il lancé.

« Sadio Mané? On joue pour lui … »

Absent le plus présent dans cette coupe du monde coté sénégalais, Sadio Mané a aussi été évoqué par le capitaine des Lions. » Sadio voulait être avec nous dans cette coupe du monde. Malheureusement il n’a pas pu avec sa blessure. Mais il est toujours là à nous appeler, à nous encourager. C’est un des joueurs clés qui nous a qualifié, donc le perdre nous a fait mal. C’est bien qu’on lui donne des réponses comme aujourd’hui sur le terrain. On espère lui donner une réponse dans le troisième match »

