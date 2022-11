Comme plébiscité par les amateurs et les connaisseurs, le face-à-face entre le poulain de Balla Gaye 2, Fils de Balla et Domou Dangou aura bel et bien lieu. Selon le manager Max Mbargane, coordonnateur de la structure Leewto Productions, le combat aura lieu le dimanche 4 juin 2023 à l’Arène nationale de Pikine, nous informe Sunu Lamb.