Auteur de son 11e but en sélection lors de la victoire face au Qatar, l’attaquant des Lions a réagi en zone. Fier de lui et de ses coéquipiers, il espère redoubler d’efforts pour valider la qualification aux huitièmes de finale contre l’Equateur.

Famara Diédhiou :

« Il fallait remporter les trois points. Ce n’était pas facile face à une bonne équipe, mais on a essayé d’élever notre niveau de jeu, ça nous a permis de marquer trois buts. Mon but ? Le plus important c’est le collectif. Qu’on marque ou pas, il faut tout se donner du début jusqu’à la fin du match. On a réussi à le faire en marquant plus de buts. Je pense que tout le peuple sénégalais est aujourd’hui content.

Dès fois, ce n’est pas facile, mais on a besoin d’eux pour aller au bout. Ça fait toujours plaisir de marquer en sélection, mais ce but est spécial puisqu’il s’agit de mon premier en Coupe du Monde. Je suis fier de moi et de l’équipe. Le changement de système nous a t-il fait du bien ? Le plus important est de se donner au maximum. On va essayer de tout donner, travailler plus pour faire le maximum (au dernier match) »

