Alors qu’il n’avait vécu que deux apparitions depuis qu’il a rejoint l’Equipe Nationale en juin dernier, Iliman Ndiaye s’apprête à vivre sa première titularisation face au Qatar. Le joueur de Sheffield United serait le lieutenant d’une attaque qui ronronne.

L’effectif du Sénégal a toujours été présenté – à juste titre – comme l’un des plus riches dans cette Coupe du Monde. Les Lions devraient enfin pouvoir compter sur une valeur certaine en attaque pour affronter « la finale » face au Qatar, ce vendredi en début d’après-midi (13h00 GMT). Non, il ne s’agit pas de Sadio Mané mais plutôt d’un joueur qui devait être un taulier depuis longtemps grâce à ses performances. Iliman Ndiaye est prêt pour le grand jour.

Dans quel rôle sur l’attaque ?

On n’aurait presque jamais pensé qu’il allait apparaître dans cette Coupe du Monde, vue comment les choses se sont déroulées depuis qu’il a arboré le maillot national le 4 juin dernier face au Bénin, en qualification pour la prochaine CAN. Mais alors que les Lions doivent impérativement s’imposer contre le Qatar, Aliou Cissé devrait avoir les bonnes idées d’offrir à l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur sa première titularisation en sélection.

Et avant ce match, Iliman Ndiaye suscite quelques interrogations. La véritable consiste à savoir dans quel rôle évoluerait-il dans le 4-2-3-1 du sélectionneur. Habile techniquement, très bon des deux pieds et fin conservateur de balle, habitué à évoluer derrière l’avant-centre ou en position de soutien, le footballeur de Sheffield United est ce joueur capable de résoudre toute équation offensive. Malgré sa taille (1m89), Iliman est un joueur utile dans un jeu de possession.

Forcément donc, dans le 4-2-3-1 d’Aliou Cissé, le joueur de 22 ans évoluerait dans une position axiale. En type de comparaisons, on l’aurait dans le même rôle qu’a eu Idrissa Gana Gueye face aux Pays-Bas. Cela permettrait notamment d’avoir Krépin Diatta – s’il est titulaire – au poste d’ailier droit et Ismaïla Sarr comme ailier gauche. Iliman serait donc le lieutenant d’une attaque qui a peu tourné et qui s’est peu trouvée contre les Oranje. Prudence quand même avec Aliou Cissé !

