Dos au mur comme c’est le cas pour son adversaire du jour, le Qatar doit faire un bon résultat pour espérer poursuivre l’aventure dans « sa coupe du monde » . Ainsi pour ce faire, le pays hôte a effectué quelques changements par rapport à la défaite lors du match d’ouverture contre l’Equateur.

Avec le même schéma de jeu constitué en 5-3-2, le sélectionneur Felix Sanchez a procédé à trois changements. D’abord dans les buts ou le gardien Al Sheeb est remplacé par Meshal Barsham mais aussi en défense ou I. Mohamed jouera à la place de Bassam Al-Rawi.

Le dernier changement opéré concerne milieu de terrain ou Assim Madibo remplace AbdulAziz Hatem.

Here’s our starting lineup for today’s #FIFAWorldCup group stage second round game against Senegal#AllForAlAnnabi 💪 #Qatar2022 #AlAnnabi pic.twitter.com/J4NAv6JkOL

— Qatar Football Association (@QFA_EN) November 25, 2022