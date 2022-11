Absent cet après midi lors de la victoire du Sénégal contre le Qatar (1-3), Cheikhou Kouyaté a apprécié la performance de ses coéquipiers sur la pelouse du stade Al Thumama.

Blessé lors du duel entre Lions et Oranje lundi dernier, Cheikhou Kouyaté était au plus près de ses coéquipiers pour apprécier la victoire des Lions contre le Qatar. Le numéro 8 a félicité ses coéquipiers qui ont fait le travail malgré son absence : « Nous sommes 26 joueurs et tout le monde est capable de jouer à la place de l’autre. On a un bon groupe et un bon état d’esprit. Aujourd’hui Il fallait gagner ce match si on voulait rester dans la compétition. Mes coéquipiers ont fait le job » a t’il déclaré en zone mixte.

Abordant le dernier match de poule décisif mardi contre l’Equateur , Cheikhou Kouyaté a confié que la rencontre entre Lions et Tri sera très disputée. « C’est un match pour passer en huitièmes de finales. On a déjà eu ce genre de match en 2018 (Coupe du monde) contre la Colombie. Donc il faut bien se reposer et préparer ce match qui sera difficile. Ce sera la guerre car l’Equateur est une équipe physiquement prête. On espère qu’on répondra présent mardi » espère Cheikhou.

Pour finir , le milieu de Nottingham Forest a rassuré sur sa blessure même s’il assure qu’il ne sera pas là contre l’Equateur. « Ça va de mieux en mieux même si je ne serais là que si l’équipe passe ( en huitièmes de finales) » a affirmé Kouyaté.

wiwsport.com