Buteur et « homme du match » cet après midi face au Qatar, Boulaye Dia a donné son analyse du match à la fin de la rencontre (1-3). L’attaquant sénégalais a confié qu’ils se sont fait peur avant de s’extirper du piège qatari.

Premier buteur du match au moment ou tout été fermé, Boulaye Dia a ouvert le score pour le Sénégal contre le Qatar. Après avoir mené 2-0, les homme d’Aliou Cissé se sont quand même fait peur puisque Muntari a réduit le score pour le pays hôte. Selon Boulaye Dia, les Lions se sont fait peur tout juste après but Qatari.

« Le but qu’ils mettent leur a donné de l’espoir dans le match. Et comme ils sont chez eux, le public a poussé et on s’est fait peur. Mais on a su faire le dos rond et on a su finir avec le troisième but » a expliqué l’avant centre Sénégalais qui a marqué ce soir son premier but en Coupe du monde. « Ça reste une fierté de marquer mon premier but dans ma première coupe du monde. D’ou l’on vient il y’a du travail. On savoure avec l’équipe »

