De jolis pactoles à empocher pour les arbitres retenus pour le Mondial qatari. Le quotidien AS a dévoilé leurs rémunérations.

Selon le tabloid espagnol, les arbitres centraux sont ainsi assurés de toucher 70 000 dollars (environ 45 mil­lions Cfa) pour leur participation, tandis que les assistants percevront de leur côté 25000 dollars (environ 15 millions Cfa).

D’après nos confrères, il faut ajouter aux salaires sus-évoqués, les primes de matchs qui varient en fonction du niveau de la compétition. Et pour cette Coupe du monde, un arbitre central touche 3 000 dollars pour les matchs de poule et 10 000 dollars pour les rencontres du second tour. En ce qui concerne les arbitres de touche et quatrièmes arbitres, leurs cachets s’élèvent à 2500 dollars puis grimpent à 5000 dollars en phase d’élimination directe.

Il sied de rappeler que la Fifa a sélectionné 36 arbitres et 69 assistants qui officieront lors des 64 matchs de la Coupe du monde 2022.

Au Sénégal, c’est le trio habituel et bien connu qui a été désigné, à savoir Maguette Ndiaye et ses deux assistants, El Malick Samba et Djibril Camara.

Avec le Quotidien