Le sélectionneur des Lions , Aliou Cissé a réagi suite à la victoire du Sénégal contre le Qatar (1-3). Un succès important pour la suite de la compétition a fait savoir « El Tactico ».

Le Sénégal s’est relancé dans la coupe du monde après avoir remporté sa première victoire dans cette campagne. Vainqueurs 1-3 du Qatar cet après midi au stade Al Thumama, Les Lions gardent toute leur chance de voir le prochain tour après avoir chuté d’entrée face aux Pays-Bas.

» Cette défaite (v Pays-Bas) nous a permis de bien nous re-mobiliser. Aujourd’hui il était important de gagner ce match car les deux équipes étaient dos au mur. En première période on a bien fait la circulation du ballon et on a marqué. En deuxième période très tôt on a marqué le deuxième but. A deux zéro on savait que le Qatar allait apporter du sang neuf pour nous apporter des problèmes et ils ont marqué ce but que je regrette. On a pu marquer ce troisième but donc je suis très satisfait » a t’il confié.

Auteur de la première victoire d’une nation africaine dans cette coupe du monde, le Sénégal a semble t’il montré la voie aux autres pays du continent qualifiés dans cette 22e édition de coupe du monde. Pour Aliou Cissé il ne faut pas trop s’inquiéter pour les nations africaines qui ont réalisé une mauvaise entrée en lice.

« Je m’en fais pas. Je sais que tous les matchs sont compliqués. Cette coupe du monde sera très compliqué et on a vu que l’Iran a battu le Pays de Galles donc perdre son premier match ne veut rien dire. Que ce soit le Maroc, le Sénégal et les autres équipes, on aura notre mot à dire dans cette coupe du monde » a assuré Aliou Cissé.

wiwsport.com