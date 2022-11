Thiacka Faye fait partie des nombreux VIP de la lutte sans frappe qui n’ont pas encore mis le nguimb cette saison. Et, même si le promoteur Sidy Diakhaté dit vouloir l’opposer à Mboul, en lutte avec frappe, il n’a jusqu’ici pas encore reçu d’avance sur cachet.

Alors, les raisons de son absence dans l’arène sans frappe sont à chercher ailleurs. « Je suis dans mon coin et je me prépare. Comme j’ai eu des bobos la saison dernière, j’attends d’être complètement rétabli. Mais d’ici la fin de l’année, je serai véritablement prêt. Quand je me sentirai plus fort physiquement et que je retrouverai mes forces, je n’hésiterai pas à retrouver les enceintes de la lutte simple », explique le l’Eléphant de Koungkoung.

Les Arènes Tv