Max Mbargane se décide (finalement) et clôt le débat. Le manager de Siteu affirme qu’ils sont « prêts à saisir la chance que Lac 2 leur a tendue» pour l’affronter. Mieux, il révèle que «deux promoteurs négocient» cet autre « Grand» contre «Petit».

Le message du staff de Lansar est donc très clair et très audacieux. « Le rêve de Siteu, c’est de devenir Roi des arènes. S’il devait penser à des risques contre Lac 2, qu’il revoie son rêve. Il lui faut forcément en découdre avec des VIP pour avancer», insiste le manager le plus coté dans ce petit monde de la lutte par la justesse de ses ana- lyses techniques et son expérience.

« Deux promoteurs nous ont fait des propositions. L’un deux nous a proposé deux protagonistes, à savoir Lac 2 et un autre dont je préfère taire le nom. Les négociations avancent très bien», révèle Max Mbargane préférant ne pas dévoiler le nom des promoteurs concernés pour les protéger en attendant que l’affiche soit concrétisée au grand bonheur des férus de lutte qui réclament ce combat de tous les risques.

«Siteu croit en ses chances de battre Lac 2. Si on n’en doutait, nous n’accepterions jamais de signer un combat contre lui. Nous ne pouvons pas refuser Gouye Gui qui nous avait battus, mais actuellement nous préférons Lac 2. D’ailleurs, les promoteurs qui nous démarchent présentement sont beaucoup plus intéressés par un affrontement contre Lac 2. Tout le monde dit que Lac 2 est difficile à battre, est sérieux, téméraire. C’est ce champion que tout le monde évite que nous voulons croiser pour montrer nos qualités», disserte de notre interlocuteur qui avait tenu le même discours avant entre Siteu et Papa Sow du 6 novembre, qui a été finalement remporté par le premier nommé à la surprise générale.

Avec Sunu Lamb