Les représentants africains à la Coupe du Monde devront attendre au moins le second tour de la phase de groupes pour espérer décrocher leur première victoire dans la compétition. Mais le Ghana, dernière nation africaine à apparaître lors du premier tour, n’est pas passé loin de l’exploit. Opposés au Portugal, les Black Stars ont livré un très gros combat, mais ont fini par céder (2-3).

En égalisant sur un but de son capitaine André Ayew (73e), après que les Portugais ont ouvert le score sur un penalty très discutable sur Cristiano Ronaldo, le Ghana était récompensé de son début de seconde période. Malheureusement, les hommes d’Atto Addo sont tombés sur une équipe très efficace qui est parvenue à prendre le large grâce à João Félix (78e) et Rafael Leao (80e).

Les Ghanéens ont eu pourtant le mérite de réduire l’écart grâce à Osman Bukari (89e), mais la réalisation du joueur de l’Etoile Rouge Belgrade sera insuffisante pour aller arracher le point du nul. Le Ghana s’incline donc et restera dernier du Groupe H avant son prochain match face à la Corée du Sud, alors que les Coréens ont fait match nul contre l’Uruguay. Le Portugal est donc leader.

🇵🇹 Portugal picks up three points against Ghana after a hectic second half@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022