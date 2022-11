Privé de Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé n’alignera pas contre le Qatar, ce vendredi en début d’après-midi (13h00 GMT), le même onze que face aux Pays-Bas. Il y aura donc des changements importants.

La victoire, rien que la victoire pour les Lions ! Battue d’entrée par les Pays-Bas, l’Equipe Nationale du Sénégal sait qu’elle n’a pas beaucoup énormément de calculs à faire pour espérer poursuivre sa Coupe du Monde au-delà de la phase de groupes. Au moment d’affronter le pays hôte, Qatar, Kalidou Koulibaly et ses partenaires savent plus que tout le monde que les trois points sont impératifs. Ce qui pourrait d’ailleurs pousser à Aliou Cissé d’apporter quelques rectificatifs dans son onze.

Avoir une meilleure animation au milieu

Si la titularisation d’Edouard Mendy est bien acquise au poste de gardien, malgré les critiques après sa prestation contre les Pays-Bas, il n’en est pas le cas de toute la composition d’équipe qui sera alignée par le sélectionneur des Lions pour défier des Al Annabi qui n’ont pas encore dit leur dernier mot. En défense centrale, Pape Abou Cissé devrait sortir du onze de départ, d’autant plus que l’axe central habituel Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo est attendu. Le joueur du RB Leipzig s’étant parfaitement remis de sa blessure contractée lors du dernier match, alors qu’il jouait arrière latéral gauche.

Auteur d’une entrée en jeu très intéressante contre les Pays-Bas, Ismail Jakobs devrait occuper la position de latéral gauche ce vendredi. À droite, il n’y aura pas de nouveauté. Youssouf Sabaly s’assurerait de bien veiller dans ce couloir. Au milieu de terrain, avec le forfait de Cheikhou Kouyaté, Aliou Cissé devra trouver la bonne formule pour animer son 4-2-3-1. Et le meilleur homme pour accompagner Nampalys Mendy et Idrissa Gueye dans ce registre ne devrait être autre qu’Iliman Ndiaye. Longtemps réclamé, ce dernier honorerait donc sa première titularisation avec les Lions.

La titularisation du joueur de Sheffield United permettrait à Idrissa Gana Gueye de reformer une sentinelle avec Nampalys, mais elle permettrait également aux Lions de gagner en densité et beaucoup plus dans l’animation pour mieux trouver les joueurs de devant. Justement, en attaque, le trio offensif du dernier match devrait être reconduit, avec Krépin Diatta comme ailier droit, Ismaïla Sarr à gauche et Boulaye Dia au poste d’avant-centre. Mais ces trois de devant devront redoubler d’efforts. Le concernant, Iliman Ndiaye, après avoir longtemps pris son mal en patience, voit donc son heure arrivée. A lui de jouer !

Le onze probable des Lions contre le Qatar

Mendy – Sabaly, Koulibaly – Diallo, Jakobs – Nampalys, Gana – Diatta, Iliman, Ismaila – Boulaye

wiwsport.com