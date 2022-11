Le Brésil a mis plus d’une heure a trouvé la faille dans la défense serbe, pour réussir son entrée en lice dans cette Coupe du Monde (2-0).

Le match aura été trop long de quelques minutes pour la Serbie. Accrocheurs derrière sans pour autant se montrer véritablement menaçant devant, les Serbes ont fait douter le Brésil pendant plus d’une heure. Mais le talent a fini par avoir raison et la Seleção a fait sauter le verrou au meilleur des moments après une ultra domination de sa part.

Alors qu’il était jusque-là impeccable, le gardien serbe Vanja Milinković-Savić repoussait une frappe de Vinicius Junior dans les pieds de Richarlison. Sans trembler, l’attaquant de Tottenham mettait la balle au fond des filets (62e). Quelques instants plus tard, il est venu inscrire un doublé retentissant en marquant d’une reprise acrobatique de toute beauté (73e).

Deux magnifiques buts qui permettaient donc aux Brésiliens de l’emporter et prendre la première place de leur groupe avec une meilleure différence de buts sur la Suisse, vainqueur du Cameroun (1-0) en peu plus tôt dans la journée. Lors de la prochaine journée, le Brésil et la Suisse vont en découdre, alors que la Serbie fera face aux Lions Indomptables camerounais.

🇧🇷 A Richarlison brace sees Brazil pick up three points against Serbia@adidasfootball | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022

