En conférence de presse ce matin, le sélectionneur des Lions a donné des nouvelles rassurantes de l’infirmerie des Lions. Ballo-Touré est le seul indisponible.

Face au Qatar, un seul joueur sera forfait. C’est en tout cas ce qu’espère le coach Aliou Cissé qui informe que pour le moment seul le latéral gauche Fode Ballo-Toure est indisponible. Ce dernier a senti une gêne à l’entraînement depuis le 19 novembre passé et devra encore patienter pour son entrée en lice à la Coupe du Monde.

Aliou Cissé de dire « Abdou Diallo a repris les entraînements hier. Cheikhou Kouyate reprend la course aujourd’hui. On espère qu’il sera prêt. Fode Balo-Toure sera indisponible ». Une déclaration faite à la veille du match Qatar v Sénégal que le coach ne compte pas faire une grande révolution dans son 11 de départ. D’ailleurs, il annonce le gardien de but Edouard Mendy encore titulaire ce vendredi à 13h.

wiwsport.com