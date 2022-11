La première sortie des Lions dans cette Coupe du monde n’a pas manqué de mettre en relief certains secteurs de jeu où les hommes d’Aliou Cissé doivent progresser. Mais avant tout, il faudra relever le niveau de jeu pour certains joueurs et surtout, donner du temps de jeu à certaines individualités dont les profils font défaut au collectif d’El Tactico.

A l’absence de Sadio Mané, Idrissa Gueye est plus qu’attendu pour porter l’entrejeu des Lions et ainsi prendre plus d’initiatives devant Nampalys. Lors du match face aux Néerlandais, l’ancien parisien a sorti une bonne première période en étant au cœur du pressing haut des Lions. Mais en seconde période, la fatigue avait déjà emporté le recordman de sélection de ce groupe présent au Qatar. Gana Gueye a été le moins en vue dans le trio médian sénégalais pour l’ensemble du match. L’équipe a reculé quand Idrissa Gueye a reculé et les observateurs sont unanimes pour dire qu’il peut plus et doit en donner plus.

Autre Lion qui a été au-devant des critiques, c’est l’autre lieutenant de Mané, Ismaïla Sarr. L’ailier de Watford a été à l’origine de quelques fulgurances lors de ce premier match des Lions. A part tirs et centres tentés depuis son aile gauche, Izo n’a pas pu porter l’attaque de Cissé. Il a même souvent fait de mauvais choix de quoi alimenter les débats sur son temps de jeu (Ismaïla Sarr a terminé la partie). Alors que beaucoup attendent plus de lui, son retour sur l’aile est fortement demandé.

De retour à la compétition après une longue période, Krépin Diatta n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau. L’ailier de l’AS Monaco en difficulté avec son club a pourtant gagné une place de titulaire dans le onze de Cissé. Un choix qui est loin d’être unanime qui plus est même ceux qui sont d’accord lui réclament plus que ce qu’il a délivré comme prestation face aux Pays-Bas. Sera-t-il reconduit au prochain match ? Réponse vendredi face au Qatar.

