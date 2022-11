Au lendemain de la défaite des Lions pour leur rencontre inaugurale face à la Hollande, les avis se multipliés pour réclamer du temps de jeu pour certains joueurs restés sur le Banc. Pour la plupart de ces joueurs, leur présence sur le terrain apporterait plus de lumière dans le jeu des hommes d’Aliou Cissé.

Dans son système de 4-2-3-1, le Sénégal a réussi un premier acte intéressant face aux hommes de Louis Van Gaal. Avec un milieu de terrain compact qui a muselé De Jong, les Lions ont juste manqué d’efficacité et de précision devant les cages adverses. Pour ce faire, des observateurs et internautes pensent que la solution était de mettre en scelle Iliman Ndiaye. Doté d’une bonne aptitude technique, le joueur de Sheffield est capable de porter le ballon et de créer des situations de buts. Depuis son arrivée en sélection, Iliman Ndiaye n’a pas bénéficié de temps de jeu conséquent (27 minutes jouées/450 minutes possibles). Pourtant, d’aucuns considèrent sa titularisation comme indispensable en l’absence de Mané.

Au même titre, une autre frange des observateurs considèrent Pape Matar Sarr comme la pièce manquante du dispositif de Cissé. Préférant jouer avec trois milieux défensifs, le coach des Lions pouvait propulser Pape Matar devant les deux autres milieux, toujours dans son système 4-2-3-1. En position de 10 ou en position de deuxième attaquant, le joueur de Tottenham possède un profil que les autres milieux de terrain de l’effectif. A chaque fois qu’il a été positionné au milieu de terrain, PMS a offert un récital de son talent du haut de ses 20 ans. Rentrera-t-il dans le onze de Cissé au prochain match face au Qatar ? En tout cas son profil est constamment demandé par le public sénégalais.

L’autre joueur que l’on attend avec impatience dans ce mondial, c’est Pathé Ciss. Le joueur du Rayo Vallecano possède une cote chez les supporters qui sont tombés sous son charme. Arrivé dans la Tanière en septembre dernier pour les besoins des deux matchs amicaux, Pathé est le milieu de terrain qui regroupe tous les autres profils de milieux en lui. Elancé, un bon toucher de balle, une bonne vision du jeu etc… il pourra apporter de la variation dans l’entrejeu des champions d’Afrique en manque notable de créativité et surtout de projection vers l’avant. D’ailleurs, Pathé Ciss est souvent préféré à Gana Gueye ou Kouyaté dans le pronostic des internautes et abonnés de wiwsport.com. Le match contre le Qatar pourrait le lancer dans ce mondial.

Quelques profils qui ne manquent pas de qualités et qui pourraient illuminer le jeu des Lions malgré leur statut de remplaçants. Fidèle à sa philosophie de jeu défensif, Aliou Cissé ne semble pour autant partager l’avis des experts et observateurs qui demandent l’implication de ces joueurs cités plus haut. Comme il l’a déjà dit : « Le choix des hommes et les changements, c’est à moi. Ce n’est pas vous qui allez me dire quoi faire ou qui faire entrer… ».

wiwsport.com