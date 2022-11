Le sélectionneur national du Sénégal s’est exprimé en conférence de presse à la veille de son match crucial contre le Qatar. Battus par les Pays-Bas (2-0) lors de leur première sortie en Coupe du Monde, les Lions doivent se relever pour éviter le KO. Aliou Cissé ne prendra pas le risque de dévoiler dés maintenant son onze de départ.

Refroidi par la défaite d’entrée, Aliou Cissé a laissé planer le doute sur la prochaine composition de son équipe face au Qatar. « A nous de se concentrer et de se rappeler de tout ce qu’on a pu mettre dans le passé quand on a été dos au mur Une défaite reste toujours une défaite mais au-delà de cette défaite je crois que le contenu a été bon. J’étais très déçu des garçons parce que je pense que dans ce match-là nous méritions au moins 1 point. Est-ce qu’il y aura un changement nous le saurons demain, nous jouons le pays hôte et je ne vais pas donner la composition d’équipe dès aujourd’hui. Mais une chose est sûre, nous ne ferons pas de révolution en 4 jours pour un match aussi important que demain », déclare le sélectionneur des Lions.

Il ajoute : « Le groupe vit bien malgré la défaite. Il y a eu beaucoup d’enseignements, le Sénégal n’a pas été mauvais. On a tenu tête à l’une des meilleures équipes au monde classée 8e sous le ranking FIFA avec deux joueurs de niveau mondial. Je suis très satisfait de mes joueurs. Effectivement demain, c’est un match très important pour les deux équipes. Dans les compétitions de ce niveau-là, à partir du moment où vous perdez votre premier match, vous êtes dos au mur pour le deuxième match. Mais j’ai envie de dire que notre expérience collective et d’autres matchs qu’on a eus à jouer ce niveau-là, d’intensité et de pression, d’exigence, nous les avons joués. »

