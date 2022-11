L’AS Pikine a annoncé la fin de sa collaboration avec Massamba Cissé , entraineur du club depuis 2019.

« Le derby de la banlieue » aura laissé des traces sur l’AS Pikine. En effet cinq jours seulement après cette défaite à domicile contre le rival Guédiawaye FC, le club pikinois a annoncé « l’arrêt de sa collaboration avec l’entraineur El Hadji Massamba Cissé » dans un court communiqué publié ce jeudi.

La note de poursuivre que « l’équipe sera dirigée par NGagne Demba Gueye pour le déplacement à Ziguinchor » en marge de la septième journée de Ligue 1 contre le Casa Sports avant de révéler qu’un « entraineur sera nommé incessamment » .

Rappelons que l’AS Pikine vit un début de saison compliqué en Ligue 1. Battu à Alassane Djigo lors de la première journée par Génération Foot, les désormais ex poulains de Massamba Cissé ont alterné le bon et le moins bon et totalisent à ce stade de la saison 2 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls après six journées disputées.

Ainsi avec une septième place au classement à la veille d’un déplacement périlleux chez le leader Casaçais ce week-end, l’AS Pikine qui en début de saison avait pour ambition de jouer les premiers rôles constate malheureusement que les objectifs sont loins d’être atteint. Tel est la raison du licenciement de Massamba Cissé au club depuis trois ans.

