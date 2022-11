Souvent aperçu comme l’adversaire le plus découvert du groupe A des Lions surtout après son entrée en lice manquée dans la Coupe du monde face à l’Equateur, le Qatar est loin d’être à la portée de tous. Hervé Renard, le sélectionneur de l’Arabie Saoudite a mis en garde les prochains adversaires du pays organisateur, notamment le Sénégal.

Après la prestation fantomatique du Qatar lors du match d’ouverture de ce mondial face à l’Equateur, le sélectionneur de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard est monté au créneau pour défendre le pays organisateur. A l’en croire les propos de Renard, le Sénégal devrait se méfier de son deuxième adversaire du groupe, contre qui la victoire est presque sine qua non pour se qualifier au prochain tour.

Pour lui, le prochain adversaire des Lions vaut mieux que le visage affiché lors de leur première sortie. « Je peux vous le dire : je suis en Asie depuis trois ans. Cette équipe a été championne d’Asie en 2019. Elle a raté son match d’ouverture, à cause peut-être de la forte pression qu’on subit quand on organise une compétition. Le Qatar valait mieux que ça », a-t-il dit dans un entretien avec beIN Sports et repris par l’APS.

Pour les critiques dont le pays organisateur a été victime, le technicien français les trouve un peu grossier bien que ça fasse partie du jeu. « Ça fait partie du football, mais c’est blessant pour l’Asie », a commenté l’entraîneur français, deux fois champion d’Afrique, avec la Zambie et la Côte d’Ivoire. Pour rappel, Hervé Renard a créé la surprise à la Coupe du monde, mardi, en renversant l’Argentine de Lionel Messi, 2-1.

