La Belgique a eu chaud, très chaud même. Souvent à la plaque, notamment en première période, les Diables Rouges ont failli subir un énorme coup de froid, comme pour l’Argentine et l’Allemagne. Mais Eden Hazard et ses partenaires ont fini par s’extirper du piège tendu par les vaillants coéquipiers d’Alphonso Davies.

En première période, les Canadiens ont littéralement dominé les débats mais ont tout manqué, à l’image d’un penalty par le piston gauche du Bayern Munich (11e), qui a buté sur Thibaut Courtois. Pas aidés par l’arbitre Janny Sikazwe, qui leur refuse deux autres penaltys, les Canucks ont été punis en fin de première période.

Servi par Toby Alderweireld, auteur d’une transversale de grande classe, Michy Batshuayi ne se laissait pas prier devant le gardien canadien et marquait l’unique véritable occasion qu’il a eue dans ce match. Malgré 45 autres minutes de haut vol et plusieurs opportunités du côté du Canada, les Belges s’imposent (1-0).

Au plan comptable, les Diables Rouges prennent seuls la tête du groupe après le match nul vierge entre la Croatie et le Maroc. Pour leur deuxième sortie, les Belges affronteront les Lions de l’Atlas, alors que le Canada tentera de signer sa première victoire en Coupe du Monde face à la vice-championne en titre, la Croatie.

Michy Batshuayi's goal is enough to give Belgium the win 🇧🇪@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022