L’identité de l’arbitre qui va diriger le deuxième match des Lions à la Coupe du Monde a été dévoilée. Et il est connu et reconnu par le grand public.

Un Espagnol pour arbitrer Qatar – Sénégal. Ce vendredi (13h00 GMT), les Lions vont effectivement devoir se défaire du pays organisateur s’ils souhaitent avancer dans la Coupe du Monde, après leur défaite d’entrée face aux Pays-Bas. Et pour ce match, c’est l’arbitre espagnol Antonio Mateu Lahoz qui a été choisi.

A 45 ans, le natif d’Algímia d’Alfara n’est plus à présenter. C’est évidemment un habitué des grands rendez-vous nationaux comme internationaux. Déjà, il était présent lors du Mondial en Russie, en 2018, et avait eu à arbitrer deux rencontres en phase de groupes, notamment Danemark – Australie et Islande – Croatie.

Pour ce Qatar – Sénégal au Stade Al Thumama, Mateu Lahoz sera bien évidemment assisté par ses compatriotes Pau Cebrián et Roberto Diaz. Le Péruvien Kevin Ortega sera le quatrième arbitre. À la VAR on aura aussi des Espagnols aux manettes, avec Alejandro Hernández Hernández et Ricardo de Burgos Bengoetxea.

wiwsport.com