Championne d’Europe Junior avec la France, Soukeina Sagna a épaté les suiveurs de l’édition 2022 de la CAN féminine de handball de par son talent. La Lionne native de Saint Denis s’est fait magistralement remarquer.

L’une des révélations de la 25e édition du championnat d’Afrique de handball féminin qui s’est déroulé à Dakar du 09 au 19 novembre terminant sur le sacre de l’Angola, Soukeina a pris une nouvelle dimension dans la sélection sénégalaise. La Lionne élue trois fois meilleure joueuse d’une rencontre s’est même offerte le luxe de figurer dans l’équipe type de cette compétition devenant la meilleure demi-centre de la CAN, malgré la quatrième place du Sénégal. « Ça fait vraiment plaisir mais c’est grâce à mes coéquipières. Nous nous sommes battues jusqu’au bout. C’est vrai que la déception est immense avec la quatrième. »

« On ne mérite pas de terminer à la quatrième place. Je pense qu’on aurait pu faire bien autre chose. Mais c’est la loi du sport, et on essayera de faire mieux la prochaine fois. On a péché contre le Congo parce qu’on n’a pas joué collectif tout simplement. Je pense aussi qu’on n’a pas appris de nos erreurs. Contre l’Angola, on savait que les pertes de balles qui avaient péché et contre le Congo, on pas su pousser le ballon quand il le fallait, on n’a pas su lâcher le ballon quand il le fallait, » a-t-elle déclaré au micro de wiwsport à la fin de leur match pour la troisième place, perdu contre le Congo (20-19).

À 22 ans aujourd’hui, Soukeina Sagna a vu sa carrière prendre une tournure inespérée. Alors qu’elle était convoquée par l’équipe de France en mars 2020 en vue des Jeux olympiques de Paris 2024, soit trois ans après son sacre au championnat d’Europe avec l’équipe junior de la France, la joueuse encouragée par la pandémie de Covid-19 arrête le sport pour une durée de onze mois. C’est qu’en 2021 qu’elle a décidé de reprendre le Han comme joker médical. Elle finit part choisir de représenter le Sénégal, le pays de sa mère. Soukeina Sagna participe à sa première CAN au Cameroun, où le Sénégal battu en quart de finale termine à la 5e position.

Elle prend une nouvelle ascension lors de sa deuxième campagne avec le Sénégal. Où elle est considérée comme l’un des grands talents du championnat d’Afrique édition 2022. « C’est très touchant, j’ai donné tout ce que je pouvais, c’est grâce à mes coéquipières aussi. On a joué collectif. Maintenant je les remercie aussi. C’est grâce à elle que j’ai pu avoir des ballons qui font que j’ai pu marquer des buts » se réjouit l’actuelle joueuse de handball Club Celles-sur-Belle, naturellement repérée et appréciée par les supporters sénégalais. « J’essaye de gérer je ne suis pas trop réseaux sociaux. Je suis plus sur la vie personnelle, j’essaye de faire la part des choses. » Avant d’ajouter qu’elle ne s’attendait pas à tout ça. « J’avoue que j’étais très étonnée de la notoriété que j’ai eue et tout ce qui s’est passé. Maintenant, je remercie vraiment le peuple qui m’a soutenu qui était là pour moi. Je vous aime beaucoup vraiment beaucoup. Je suis très touchée par tout ce qui passe et je ferai encore mieux la prochaine fois. »

