« Je pense qu’il y a une réelle possibilité que quelque chose se rallume avec Ismaila Sarr », déclare le journaliste Pete O’Rourke en évoquant l’avenir de l’attaquant sénégalais Ismaila Sarr. En division inférieure avec Watford, le joueur sénégalais compte six buts et trois passes décisives en 17 matches de championnat. Au regard de ses bonnes performances, Ismaila Sarr pourrait bien être sur les radars des clubs de Premier League cet été, surtout maintenant qu’il participe à la plus grande des compétitions de football au monde avec son pays. Selon le journaliste britannique, c’est une réelle opportunité qui s’offre à l’ancien joueur de Génération Foot qui pourrait attirer l’attention des formations anglaises qui évoluent en première division.